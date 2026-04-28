İran bağlantılı hackerlar: ABD askerlerinin bilgileri elimizde

Orta Doğu’daki gerilim siber alana da taşındı. İran bağlantılı olduğu ileri sürülen bir hacker grubunun, ABD askeri personeline ait hassas bilgileri ele geçirdiğini duyurması, güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

BİNLERCE ASKERE AİT VERİ İDDİASI

İran merkezli haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, “Hanzala (Handala)” isimli hacker grubu, Basra Körfezi bölgesinde görev yapan 2 bin 379 ABD deniz piyadesine ait olduğu iddia edilen kimlik bilgilerini paylaştı. Söz konusu verilerin doğruluğuna ilişkin ise resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

"GÜVENLİK BİR YANILGI" AÇIKLAMASI

Hacker grubuna atfedilen açıklamada, ABD’nin askeri güvenlik sistemlerine yönelik eleştiriler dikkat çekti. Açıklamada, yalnızca sınırlı bir veri setinin yayımlandığı, ellerinde çok daha geniş kapsamlı bilgiler bulunduğu öne sürüldü.

KAPSAMIN GENİŞ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Grubun iddialarına göre, yalnızca askerlerin kimlik bilgileri değil; ailelerine, adreslerine, görev yaptıkları üs bölgelerine ve günlük hareketlerine dair detaylar da ele geçirildi. Ayrıca kişisel alışkanlıklar ve sosyal yaşamlarına ilişkin bilgilerin de bulunduğu ileri sürüldü.

"TAM LİSTE YAYIMLANABİLİR"

Hacker grubu, paylaşılan listenin yalnızca küçük bir bölüm olduğunu belirterek, gerek görülmesi halinde tüm verileri yayımlayabileceklerini ifade etti. Bu açıklama, olası yeni veri sızıntılarına ilişkin endişeleri artırdı.

RESMİ DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Söz konusu iddialara ilişkin ABD makamlarından veya uluslararası güvenlik birimlerinden henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, bu tür siber saldırı ve veri sızıntısı iddialarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.