ABD basını: İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı

Dünyanın gözü Orta Doğu'daki savaşta...

ABD ve İsrail’in 28 Şubat tarihinde İran genelinde binlerce noktayı hedef almaya başlamasından bu yana, milyarlarca dolar değerindeki son derece ileri düzey askeri ekipman ya kayboldu ya da ağır şekilde zarar gördü.

Askeri envanteri giderek azalan ABD açısından, sahadaki hasarın büyük bölümünün İran’ın balistik füze saldırıları ve insansız hava araçlarıyla gerçekleşti.

SON DURUM BİLGİSİ VERİLDİ

ABC News'e konuşan ABD'li yetkililer İran'a karşı saldırılar hakkında bilgi verdi.

303 ASKER YARALANDI

Yetkililer, İran'a karşı saldırılarda şu ana kadar 303 askerin yaralandığını, bunlardan 273'ünün tedavi olarak görevine döndüğünü, 10'unun ise durumunun ağır olduğunu kaydetti.

MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP

Öte yandan Wall Street Journal gazetesine konuşan eski üst düzey Pentagon yetkilisi Elaine McCuster, ABD'nin şu ana kadar İran'a karşı saldırılarda 1,4 milyar-2,9 milyar dolar arasında zarara uğradığını belirtti.

McCuster, zararların çoğunun İran balistik füzeleri ve İHA'ların saldırıları sonucu verildiğini kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.