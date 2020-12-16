ABD basını, Türkiye'de CHP iktidarını hayal ediyor

Foreign Policy, CHP iktidarındaki Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini tasarladı.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington-Ankara ilişkilerini değerlendiren bir yazı paylaştı.

İki ülke ilişkileri için "ağır çekim tren enkazına benziyor" benzetmesi yapılan haberde, Biden için yeni zorluğun "Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek" olacağı belirtildi.

"İKİ ÜLKE KARŞIT AMAÇLARLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK"

"ABD ve Türkiye karşıt amaçlarla çalışmaya devam edecek." denilen yazıda, bu durumun iki ülke arasında daha fazla krize yol açacağı savunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasının tasarlanmaya kalkışıldığı yazıda, CHP iktidarı hayalleri kurulurken, şöyle denildi:

"GERÇEK İŞ BİRLİĞİ ERDOĞAN'DAN SONRA MÜMKÜN"

"Washington'ın Erdoğan’a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında, bazıları Türkiye ile gerçek iş birliğinin ancak Erdoğan'dan sonra mümkün olacağı sonucuna vardı.

"CHP İKTİDARINDA..."

Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var. Böylesi bir hükümet, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir."