ABD basınının gözü Erdoğan'ın Irak ziyaretinde: PKK'ya operasyon geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ta kuracağı temaslarda ana gündem maddelerinden biri PKK olacak. Terör örgütüne karşı planlanan ortak operasyonlar ABD'de tartışılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra gerçekleştireceği Irak ziyareti, uluslararası basın tarafından yakından takip ediliyor.

Erdoğan, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak. Önce Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile görüşecek.

ABD merkezli Associated Press haber ajansı, ziyarette ele alınacak güvenlik konusuna vurgu yaptı.

Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli başlangıç noktası

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yıllar sonra Irak'a ilk resmi ziyaretini yapmaya hazırlandığı belirtilerek, bu seyahatin "Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli başlangıç noktası" olacağına dikkat çekildi.

PKK'yı ortadan kaldırmak istiyorlar

Haberde, Türkiye'nin, terör örgütü PKK tehdidine kalıcı olarak son vermeyi hedeflediği, bu örgüte karşı büyük bir operasyon hazırlığı yürütüldüğü kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya karşı çok sayıda kara harekatı gerçekleştirirken, Türk jetlerinin sık sık bölgedeki terör hedeflerini bombaladığına işaret edildi.

Güvenlik koridoru planı

Şimdi ise Ankara'nın Irak ile ortak sınır boyunca 30 ila 40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmayı planladığı aktarıldı.

Bağdat, Ankara'nın tutumuna yaklaşıyor

Bağdat yönetiminin, geçmişte Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarının "egemenliğini ihlal ettiğinden" şikayet ettiği, ancak son dönemde "Ankara'nın tutumuna yaklaşıyor gibi" göründüğü ifade edildi.

PKK'ya skandal tanımlama

Öte yandan aynı haberde, terör örgütü PKK'ya ilişkin "ayrılıkçılar" şeklinde skandal ifadeler kullanılırken, "militan grup" tanımlaması da yapıldı.

Eli kanlı PKK'nın, Türkiye ve Batılı müttefikleri tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği anımsatıldı.