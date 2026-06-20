Polis babalara Babalar Günü’nde duygu dolu sürpriz

Emniyet Genel Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla teşkilat mensupları için özel bir kutlama organizasyonu düzenledi.

Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, toplantı salonunda bir araya gelen polisler, çocuklarının kendileri için hazırladığı görüntülü mesajlarla sürprizle karşılaştı.

Duygu dolu anların yaşandığı organizasyonda, polis babalar evlatlarının sevgi dolu mesajlarını izlerken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

ŞEHİT VE GAZİLER DE UNUTULMADI

EGM paylaşımında, “Bazı sürprizler vardır ki kalplere dokunur” ifadelerine yer vererek, Babalar Günü’ne özel hazırlanan bu anlamlı etkinliğin gurur, sevgi ve mutluluğu bir araya getirdiğini belirtti.

Mesajda ayrıca, başta aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin babaları olmak üzere, tüm teşkilat mensuplarının ve babaların Babalar Günü kutlandı.