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    ABD Başkanı Donald Trump’ın dansı olay oldu

    ABD Başkanı Donald Trump’ın dansı olay oldu

    Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, sonrasında çalan şarkıca binlerce kişinin önünde dans etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 07:43
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 07:43
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    ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü tamamen atlattı.

    Askeri hastanede kaldığı süreçte sağlık verileri korkutan aşamalara ulaşmayan ve birkaç gün sonra taburcu olan Trump, hemen seçime odaklandı.

    İZLEYENLER ŞOKE OLDU

    Mitinglerine devam eden Trump, son olarak dün akşam Pensilvanya eyaletindeki John Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı’nda seçmenlerine seslenen Trump, konuşmasının sonunda hiç beklenmeyen bir gösteri sundu.

    ABD Başkanı Trump’ın dansı olay oldu İZLE

    DANS ETTİ, SOSYAL MEDYA SALLANDI

    Village People’ın “YMCA” adlı şarkısında oynayan Trump, alanı dolduran binlerce kişiden alkış aldı.

    ABD Başkanı’nın bu halleri sosyal medyaya salladı.

    Trump lehine ve aleyhine binlerce yorum yapıldı.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın dansı olay oldu #1

    ABD Başkanı Donald Trump’ın dansı olay oldu #2

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