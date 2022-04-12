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    ABD Başkanı Joe Biden, seri numarasız "hayalet silahların" satışını yasaklayacak

    ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız bir şekilde satılan "hayalet silahlar" olarak nitelendirilen silahların satışını yasaklayacaklarını duyurdu.
    • AA
    • 12.04.2022 - 01:02
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 01:03
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    ABD Başkanı Joe Biden, seri numarasız 'hayalet silahların' satışını yasaklayacak

    Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, ülkede silahlı şiddetle mücadelede atacakları yeni adımları duyurdu.

    "Bu silahları bir terörist de satın alabilir"

    AA'nın haberine göre kitle halinde satılan ve evde monte edilebilen, herhangi bir seri numarası olmayan "hayalet silahların" sabıka kaydı sorgulaması olmadan satıldığını belirten Biden, "Bu silahları bir terörist de gidip satın alabilir" dedi.

    Bu silahların da "ateşli silahlar" kategorisine dahil edileceğini vurgulayan Biden, böylece seri numarası ve sabıka sorgulaması olmadan bu silahların satılamayacağını kaydetti.

    ABD Başkanı Joe Biden, seri numarasız 'hayalet silahların' satışını yasaklayacak #1

    "Federal yargılamaya hazır olun"

    Biden, "hayalet silahların" en büyük sorununun izinin sürülememesi olduğuna işaret ederek, potansiyel suçlulara "Bundan sonra hayalet silahlarla suç işlerseniz, federal yargılamaya hazır olun" uyarısında bulundu.


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