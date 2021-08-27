ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir araya geldi

Afganistan'daki terör saldırısı nedeniyle ertelenen ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in toplantısı bugün gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Joe Biden, İran ile nükleer görüşmeler konusunda diplomaside başarı sağlanamazsa başka seçeneklere yönelmeye hazır olduklarını açıkladı.

"AFGANİSTAN'DA MİSYONUMUZU TAMAMLAYACAĞIZ"

Oval Ofis'teki başbaşa görüşmeleri öncesi basının karşısına çıkan Bennett ve Biden, "dostluk" mesajları verdi.

Biden, dün Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin ailelerine başsağlığı dilerken, "Ne olursa olsun Afganistan'daki misyonumuzu tamamlayacağız." dedi.

İŞ BİRLİĞİNDE MUTABIK KALDILAR

Bennett'ı Beyaz Saray'da ağırladığı için mutlu olduğunu dile getiren Biden, bugünkü görüşmede Kovid-19 başta olmak üzere birçok ikili ve bölgesel gelişmeyi ele alacaklarını kaydetti.

Bennett da Afganistan'daki terör saldırısından dolayı ABD'ye başsağlığı dilerken iki ülke arasındaki derin bağları vurguladı.

Biden ve Bennett arasında dün yapılması planlanan görüşme, Kabil Hamid Karzai Havalimanındaki terör saldırısı nedeniyle bugüne ertelenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir araya geldi VİDEO