ABD Başkanı Joe Biden 2 bin 500 suçlunun cezasını hafifletti

DHA

ABD'de başkanlık değişimine günler kala mahkumlara yönelik kararlar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, hafif suçlar işleyen mahkumlar için yeni bir karar aldı.

Biden, görevdeki son günlerini ‘ek ceza indirimi ve afları gözden geçirmeye devam etmek’ için kullanacağını belirtti.

2 BİN 500 MAHKUMUN SUÇU HAFİFLETİLDİ

Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepki çeken Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu.