İran Meclis Başkanı: Demir Kubbe şaka gibi görünüyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ın füze kapasitesini yok ettiğine yönelik iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"ABD, İran'ın füze yeteneklerini yok ettiğini iddia ediyor. İlk büyük ölçekli füze fırlatma dalgaları düşman radarlarını ve savunma sistemlerini kör etmeyi amaçlıyordu" diyen Kalibaf, "Şimdi ise İran, daha az füzeyle istediği herhangi bir yeri hedef alabiliyor. Demir Kubbe, bir şaka gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

"FÜZELERİMİZİN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR AZALDI"

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da İsrail ve ABD’nin savunma sitemleri ve İran’ın füze kabiliyeti hakkında açıklama yaptı.

Ekreminiya, "Siyonist rejim ve ABD, kendi teknolojilerine ek olarak NATO teknolojilerinden de faydalanıyorlar ancak yine de radar ve savunma yeteneklerinin önemli bir kısmı imha edildi ve artık füzelerimizin önündeki zorluklar azaldı" dedi.

İran füzeleri ile insansız hava araçlarının önündeki engellerin azaldığını belirten Ekreminiya, "Düşman artık füzelerimizi ve insansız hava araçlarımızı engelleyemez hale geldi ve bu süreç, işgal altındaki topraklar ve bölgedeki ABD üsleri savunmasız kalana kadar önümüzdeki günlerde devam edecek" şeklinde konuştu.