ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz

ABD ile İran arasındaki müzakereler yeniden yürürlüğe girdi.

Görüşmenin geçtiğimiz dakikalarda başladığı belirtilirken bu anlarda ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"HÜRMÜZ'Ü TEMİZLEME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Trump, açıklamasında "Şu an Çin, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve daha pek çok ülke dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bir kıyak yaparak Hürmüz Boğazı’nı temizleme sürecini başlatıyoruz." dedi.

"KENDİ BAŞLARINA YAPACAK İRADELERİ YOK"

Bir kez daha Hürmüz Boğazı çağrısına yanıt vermeyen ülkeleri eleştiren Trump, "İnanılmaz bir şekilde, bu işi kendi başlarına yapacak cesaretleri veya iradeleri yok.

Ancak çok ilginçtir ki, birçok ulusa ait boş petrol taşıma gemileri, petrol yüklemek için Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yola çıkmış durumda.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" sözlerine yer verdi.

ABD MEDYASINA SERT ELEŞTİRİ

Açıklamasında ABD medyasını hedef alan ABD Başkanı, "Sahte Haber Medyası, zaten en başından beri pek sahip olmadıkları güvenilirliklerini tamamen yitirdi.

Sahip oldukları devasa Trump Distoni Sendromu (bazen TDS olarak da adlandırılır!) nedeniyle, aslında herkes İran'ın kaybettiğini ve hem de büyük kaybettiğini bilirken, onlar İran’ın 'kazandığını' söylemeye bayılıyorlar!" ifadelerini kullandı.

"DONAMALARI YOK OLDU"

İran'ın bu savaşı kaybettiğini iddia eden Trump, "Donanmaları yok oldu, Hava Kuvvetleri yok oldu, Uçaksavar mekanizmaları artık mevcut değil, Radarları ölü, Füze ve İHA fabrikaları, füzeler ve İHA’larla birlikte büyük ölçüde yerle bir edildi ve en önemlisi, uzun süreli 'Liderleri' artık aramızda değil, Allah’a hamdolsun!

Ellerinde kalan tek şey, bir geminin deniz mayınlarından birine 'çarpma' ihtimali; ki bu arada, 28 mayın dökme teknelerinin tamamı da denizin dibini boylamış durumda." diye konuştu.