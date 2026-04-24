ABD Başkanı Trump: İran taleplerimizi karşılamaya yönelik teklif planlıyor

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin detaylar belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasındaki diplomatik gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Telefon görüşmesi aracılığıyla basın mensuplarına verdiği röportajda İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamaya yönelik teklif yapmayı planladığını iddia eden Trump, "Bir teklif yapıyorlar, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY DOĞRULAMIŞTI

Bu gelişme, Beyaz Saray'ın Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in İranlı yetkililerle Pakistan'da yapılacak görüşmeler için İslamabad'a ziyaret gerçekleştireceğini açıklamasının ardından yaşandı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İslamabad'da bu hafta sonu yapılması beklenen ABD-İran ikinci tur görüşmelerine Witkoff ile Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını söyledi.

"HER TÜRLÜ AKSİYONU ALABİLİRİZ"

"Steve Witkoff ile Jared Kushner, Pakistan'a giderek tüm bu süreç boyunca İran heyetinin temsilcileriyle olağanüstü bir arabuluculuk görevi üstlenen Pakistanlıların aracılık ettiği doğrudan görüşmelere katılacak" diyen Leavitt, görüşmelerin İran'ın talebi üzerine yüz yüze devam edeceğini belirtti.

Leavitt, "Bunun verimli bir görüşme olmasını ve umarız bir anlaşmaya doğru ilerleme sağlanmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın nükleer silah konusundaki kırmızı çizgisini birçok kez dile getirdiğini ve bu konuda net olduklarını aktaran Leavitt, bununla birlikte başkanın İranlıların masaya koyacakları önerileri dinlemek istediğini söylerek Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle hafta sonu yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.