Vladimir Putin, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1915 olaylarına ilişkin mesajı Kremlin'in resmi internet sitesinden paylaşıldı.

'SOYKIRIM' İFADESİ KULLANILDI

Putin'in söz konusu mesajında, 'soykırım' benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, yaşananların dini düşmanlık, aşırı milliyetçilik ve yabancı karşıtlığının yol açabileceği sonuçları gösterdiğini ifade etti.

"RUSYA'NIN BU KONUDAKİ TUTUMU DEĞİŞMEDİ"

Rus lider, 1915 olaylarının birçok nesil için derin izler bıraktığını savunarak, bu sürecin Ermeni halkı açısından “kapanmayan bir yara” olduğunu dile getirdi. Putin ayrıca, Rusya’nın bu konudaki tutumunun tarihsel olarak değişmediğini vurguladı.

Mesajda, Mayıs 1915’te Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa tarafından yayımlanan ortak deklarasyonda Ermenilere yönelik şiddetin “insanlığa ve medeniyete karşı suç” olarak nitelendirildiği hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, 14 Nisan 1995 tarihli Rusya Devlet Duması açıklamasına da atıfta bulunuldu.

Putin, Ermeni halkının gelecekte de ulusal kimliğini, kültürünü ve değerlerini koruyacağına inandığını ifade ederek, “Dost Ermeni halkına refah, huzur ve en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.