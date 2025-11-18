ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan'a F-35 satacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. (Suudilere) F-35'leri satacağız" şeklinde konuştu.

"İSRAİL SATIŞA RAZI DEĞİL"

Trump, daha önceki açıklamalarında da Suudi Arabistan'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.