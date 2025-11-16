İsrail, ABD'den F-35 satışı için Suudi Arabistan'a normalleşme şartı getirmesini istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelecek hafta Beyaz Saray'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede gündeme gelmesi beklenen Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satılmasıyla ilgili iki yetkili, İsrail'in bu satışa karşı olmadığını ancak buna karşılık ABD'den Suudi Arabistan'a İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi şartı getirmesini istediklerini ifade etti.

Yetkililerden biri, "(Donald) Trump yönetimine Suudi Arabistan'a F-35 tedarikinin Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesine bağlı olması gerektiğini söyledik" diyerek ABD'nin karşılığında herhangi bir diplomatik sonuç almadan Suudi Arabistan'a F-35 vermesinin 'bir hata ve ters etki' olacağını ileri sürdü.

"TÜRKİYE'NİN AKSİNE"

Diğer yetkili de "Türkiye'ye yönelik F-35 tedarikine şiddetle karşı çıkmamızın aksine Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız gibi Abraham Anlaşmaları kapsamında bölgesel bir güvenlik işbirliğinin parçası olması durumunda Suudi Arabistan'ın bu tür silah sistemleri edinmesi konusunda daha az endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsrail, 2020'deki Abraham Anlaşmaları kapsamında çeşitli güvenlik garantilerine tabi olarak ABD'nin BAE'ye F-35 jetleri tedarik etmesini kabul etmiş ancak anlaşma, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin jetlerin kullanımının kısıtlanması talebi nedeniyle hiçbir zaman hayata geçirilememişti.