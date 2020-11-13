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    ABD Başkanı Trump'ı korumakla görevli 130 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    ABD Başkanı Trump'ı korumakla görevli 130 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    ABD Başkanı Donald Trump’ı korumakla görevli 130 Gizli Servis çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındıkları duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 19:14
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 20:37
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    ABD Başkanı Donald Trump'ı korumakla görevli 130'dan fazla Gizli Servis çalışanında koronavirüs tespit edildi.

    Söz konusu görevlilerin,Trump'ı seçim kampanyası boyunca düzenlediği mitinglerde koruduğu ifade edildi.

    TRUMP'I KORUYAN 130 GİZLİ SERVİS ÇALIŞININDA DA KORONA ÇIKTI

    ABD medyası, Trump'ın düzenlediği mitinglerde Gizli Servis çalışanlarının Trump ile destekçileri arasında durduğuna ve birçoğunda maske bulunmadığına dikkat çekti.

    Gizli servis korumalarının karantinaya alındığı belirtildi.

    ABD Başkanı Trump ı korumakla görevli 130 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    ABD'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

    ABD'de son açıklanan verilere göre 10 milyon 888 bin 324 kişi koronavirüse yakalandı.

    Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 248 bin 686'ya ulaştığı bildirildi.

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