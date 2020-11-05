ABD başkanlık seçimlerinde gözler Nevada'da

Oy sayımının sürdüğü ABD'de kilit eyalet konumundaki Nevada'da Biden ile Trump arasında az sayıda fark bulunuyor. Biden, bu eyaleti kazanması halinde başkanlığı garantileyecek.

ABD'nin çoğu eyaletinde oy sayımı tamamlandı.

Mevcut duruma göre Demokrat Joe Biden 264 delegeye sahip olurken, bu sayı Cumhuriyetçi Donald Trump için 214'te kaldı.

Gözler sayımının devam ettiği eyaletlere çevrilirken, Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska'da Donald Trump önde gidiyor.

GÖZLER NEVADA'DAN GELECEK SONUÇLARDA

Bu eyaletlerin delege sayısı sırasıyla 20, 15 ve 16 ve 3... Seçimin kaderini belirleyecek bir diğer kritik eyalet ise kalan oyların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı 6 delegeli Nevada.

Biden'ın, halihazırda söz konusu eyaletteki oy oranı yüzde 49,4 iken, Trump yüzde 48,5'e sahip. Oyların yüzde 86'sının sayıldığı Nevada'da oy farkı 8 binden az.

YARIŞ 270'E 268 OLARAK TAMAMLANABİLİR

Nevada'da sonuçlarda değişiklik olmaz ise Biden delege sayısını 264'ten 270'e çıkararak, ABD'nin 46. başkanı olacak. Trump, yarışı 268 delegeyle tamamlayacak.

4 EYALET TRUMP'A YETMEYECEK

Diğer dört eyalette Donald Trump önde tamamlasa bile delege sayısı baz alındığı için sonuç değişmeyecek.

TRUMP NASIL KAZANIR

20 delegeli Pensilvanya, 15 delegeli Kuzey Carolina, 16 delegeli Georgia ve 3 delegeli Alaska'da önde giden Trump, 6 delegenin bulunduğu Nevada'yı alması halinde delege sayısını 274'e yükselterek Beyaz Saray'daki başkanlık görevini 4 yıl daha sürdürecek.

"NEVADA'DA SONUÇLARA BÜYÜK İLGİ VAR"

Nevada'daki seçim yetkililerinden yapılan açıklamada, "Hala sayılmakta olan, işlenen ve çok sayıda postayla gönderilen oy pusulaları var. Sonuçlara eyalet genelinde ve ulusal çapta ilgi var. Güncellemeleri geldikçe yayınlayacağız." denildi.

SONUÇLAR NEDEN DURDURULDU

Seçim sonuçlarının paylaşılmasıyla ilgili yaşanan duraksamanın gerekçesi "oy pusulaları çizelgeye konulurken seçim bürolarını aksatmamak" olarak açıklandı.

Posta yoluyla oy kullanan eyaletteki seçmenlerin, oylarını en geç 3 Kasım'a kadar posta yoluyla göndermiş ve bunların en geç 10 Kasım'a kadar ulaşmış olması gerekiyor.

TRUMP'IN EKİBİNDEN NEVADA'DAKİ SAYIM İÇİN DAVA

Nevada'da Joe Biden ile arasında küçük farkın bulunduğu Donald Trump'ın ekibi, harekete geçti.

Fox News'in haberine göre, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla mahkemeye başvuru yapılacak.

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