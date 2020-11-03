ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar

Ülkenin küçük nüfuslu köylerinde oy verme işlemi sonuçlandı. Donald Trump ve Joe Biden'ın aldıkları oylar belli olmaya başladı.

ABD'de halk, ülkenin 46. başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Sandıkta oy kullanma işlemi, geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı.

GECE YARISI OY KULLANDILAR

Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullandı.

İLK SONUÇLAR BELLİ OLDU

Küçük nüfuslu köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı.

Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Aynı kasaba 2016'daki seçimde tercihini Hillary Clinton'dan yana kullanmıştı.

Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde ilk oylar kullanıldı ViDEO

AMERİKALILAR SANDIK BAŞINDA

Geleneksel olarak seçimde erken oy kullanan üçüncü köy Hart's Location ise koronavirüs salgının yol açtığı endişeler nedeniyle bu yıl oy verme işleminin gece yarısı yerine gündüz saatlerinde yapılmasına karar verdi.

Kuzey Apalaş Dağları'nın uzantısı Beyaz Dağlar'ın kıyısında yer alan köylerde, geçmişte madenlerde çalışan işçiler gündüz yer altında olduklarından oy kullanamadıkları için sandıklarda gece yarısından itibaren oy verilmeye başlanmıştı.

Zamanla bir seçim geleneğine dönüşen erken oy verme işlemi, ülke genelinde seçimlerin başladığını haber veriyor.

4 YILLIK BAŞKAN BELLİ OLACAK

ABD'nin 50 eyaleti ve ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da yaklaşık 250 milyon seçmen bugün ülkenin gelecek 4 yıllık başkanını belirlemek üzere oy kullanacak.

98 MİLYON ERKEN OY

Yakın tarihteki seçimlere bakıldığında, sandığa gitme oranının yüzde 60'ı bulmadığı ABD'de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Ülkede 98 milyona yakın kişi halihazırda oyunu kullanmış bulunuyor. Bu kişilerin 62 milyondan fazlasının posta yoluyla, 35 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.

BAŞKANLIK İÇİN 270 DELEGE ŞARTI

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

TRUMP WASHINGTON DC'DE, BIDEN DELAWARE'DE OLACAK

Başkan Trump, seçim sonuçlarını başkent Washington DC'de Beyaz Saray'da takip edecek. Trump kazanması durumunda kutlamayı da Beyaz Saray'da yapmayı planladığını açıkladı.

Biden ise seçimleri Delaware eyaletinin Wilmington kentinde takip edecek. Biden kazanması durumunda halka hitabını buradaki Chase Center'dan yapacak.