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    ABD Büyükelçiliği Küba'da yeniden hizmette

    Küba'nın başkenti Havana'da bulunan ABD Büyükelçiliği vize ve konsolosluk işlemleri için yeniden hizmet vermeye başladı.
    • 05.01.2023 - 00:01
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 00:02
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    ABD Büyükelçiliği Küba'da yeniden hizmette

    Küba'nın başkenti Havana'da bulunan ABD Büyükelçiliği, 2017'de diplomatik personele yönelik, özel ses dalgası cihazları kullanılarak düzenlenen 'akustik saldırılara' uğradığı iddialarının ardından kapatılmıştı.

    Büyükelçilik, beş yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

    Küba'da rekor sayıda kaçak göçmenin ABD'ye giriş yapması üzerine geçen hafta büyükelçilik, "ABD, Havana'daki büyükelçilik operasyonlarını genişleterek ve Şartlı Aile Birleşimi Programını (CFRP) yeniden başlatacağını ve Kübalıların güvenli, yasal ve düzenli göçünü sağlamak için çalışıldığını" duyurmuştu.

    Sadece göçmenlik başvuruları için hizmet edecek

    Bununla birlikte konsolosluk sadece göçmenlik başvuruları için hizmet verecek. Turistik vizelere yönelik başvurular hala kabul edilmiyor.

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