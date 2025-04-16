ABD, Çin'e gümrük vergisini yüzde 245'e çıkarabilir

Haber Merkezi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Washington’un Çin mallarına yönelik yeni ve ağır bir vergi adımıyla daha da tırmandı.

İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini önce yüzde 125'e, ardından yüzde 145'e kadar çıkardı.

TİCARET SAVAŞLARI KIZIŞIYOR

ABD'ye yönelik vergileri artırmanın yanında Çin, yarı iletken ve havacılık sanayileri için kritik öneme sahip bazı nadir toprak elementleri ve mıknatısların ABD’ye ihracatının durdurulmasına karar verildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD yönetimi, Çin'in yenilgiyi kabul etmeyerek misilleme adımlarını sürdürmesine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 245'LİK VERGİ TEHDİDİ

Beyaz Saray, kritik maden ithalatına ilişkin ulusal güvenlik soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Yönetim, Çin'in olası misillemelerinin devam etmesi durumunda bazı ürünlerde tarife oranlarının yüzde 245'e kadar çıkabileceği vurguladı.

ABD medyasının derlediği verilere göre, ek vergi artırımı şırınga ve iğne gibi bazı kalemlerde, çelik, alüminyum ve otomobil sektörünü kapsayacak.