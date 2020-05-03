ABD, Çinli firmanın İsrail'de ihaleye girmesini istemiyor

İsrail'de deniz suyu arıtma tesisi ihalesinde son ikiye kalan şirketlerden birinin Çinli olması ABD'nin tepkisine yol açtı.

Washington-Tel Aviv hattında ihale gerilimi yaşanıyor.

İsrail'de yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olması beklenen deniz suyu arıtma tesisinin kurulumu için yapılan ihalede Çinli bir firmanın son ikiye kalması ABD yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Nahal Sorek bölgesine deniz suyu arıtma tesisi kurulumu için ihale açıldığı belirtildi.

ÇİNLİ ŞİRKET, SON İKİYE KALDI

Sorek B ismi verilen ve yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olması beklenen tesisin inşası için düzenlenen ihalede Çinli "Hutchison Water International" şirketinin son ikiye kaldığı ifade edilen haberde, ABD'li yetkililerin bu durumdan dolayı duydukları rahatsızlığı İsrail'e ilettiği dile getirildi.

İHALENİN SONUCU 24 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Yıllık 200 milyon metre küp kapasitesiyle dünyanın en büyük deniz suyu arıtma tesis olması beklenen Sorek B projesi için yapılan ihalenin kesin sonucunun 24 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

İhaleyi kazanan firma kurulum karşılığında 25 yıllığına tesisin işletmesine sahip olacak.

ABD, RAHATSIZLIĞINI TEL AVİV'E BİLDİRDİ

ABD yönetimi, Çinli firmaların İsrail pazarında payını giderek artırması nedeniyle duyduğu rahatsızlığı daha önce de Tel Aviv yönetimine iletmişti.

Bunun üzerine İsrail, Ekim 2019'da ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulmasını kararlaştırmıştı.

Her ne kadar komisyonun ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için kurulduğu ifade edilse de İsrail basını asıl hedefin Çin'den gelecek yatırımlar olduğunu yazmıştı.