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    ABD, Dedeağaç'ı deniz üssüne çevirmeyi hedefliyor

    ABD, Dedeağaç'ı deniz üssüne çevirmeyi hedefliyor

    Yunan basını, planın, Amerikalı yetkililerce Atina'ya iletildiğini yazdı. Limana, güdümlü füze muhriplerinin yanaştırılabileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 09:08
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    ABD, Yunanistan'da Dedeağaç Limanı'nı adeta silah merkezine dönüştürdü.

    Liman üzerinden taşınan askeri malzeme, geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 "parçaya" ulaştı. Bu yıl ise bu rakama halihazırda ulaşıldı.

    Dedeağaç ile ilgili yeni plan

    Yunanistan basınında Kathimerini gazetesi, ABD ordusunun, Dedeağaç'ı deniz üssüne çevirmeye hazırlandığını yazdı.

    Haberde, söz konusu limana Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin yanaşabileceği belirtildi.

    Atina yönetimine bildirildi

    Bu yönde yapılacak çalışmalarla ilgili durumun, ABD'li yetkililerce Atina yönetimine iletildiği kaydedildi.

    Üssün "Rusya'ya karşı" olduğunu iddia eden Pentagon; Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Ege'de varlık göstermek adına, geçtiğimiz temmuz ayında limana tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi.

    598'inci Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch, gerçekleştirdikleri sevkiyatları anlatırken, "Liman muazzam." ifadesini kullanmıştı.

    ABD, Dedeağaç ı deniz üssüne çevirmeyi hedefliyor #1

    Suda Üssü'ne yeni birimlerin inşası masada

    Öte yandan aynı gazetenin haberinde, ABD'li yetkililerin, Girit'teki Suda Üssü'ne İHA'lar ve F-35 savaş uçaklarının yerleştirilmesi için yeni birimlerin inşasını değerlendirdikleri aktarıldı.

    Atina ile Washington, Ekim 2021'de Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzalamıştı.

    Bu anlaşma çerçevesinde Suda'nın genişletilmesinin de masadaki konu başlıkları arasında yer aldığı vurgulandı.

    Yunanistan'daki ABD üsleri

    ABD’nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç ve Girit'in yanı sıra  Kavala, Selanik, Larisa ve Stefanoviç askeri üsleri bulunuyor.

    Bu üslere aralıklı olarak askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı belirtiliyor.

    ABD, Dedeağaç ı deniz üssüne çevirmeyi hedefliyor #2

    Erdoğan: Verdikleri cevap 'Rusya'ya karşı' oluyor, yemeyiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki söz konusu askeri hareketliliğe tepki göstermişti.

    Erdoğan, "Kime karşı kurdular?" şeklinde soru yönelterek, "Verdikleri cevap 'Rusya'ya karşı' oluyor. Yemeyiz." demişti.

    ABD, Dedeağaç ı deniz üssüne çevirmeyi hedefliyor #3

    ABD, Dedeağaç ı deniz üssüne çevirmeyi hedefliyor #4

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