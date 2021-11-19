ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afrika’daki yönetimlere reform çağrısı yaptı

Blinken, Etiyopya ve Sudan’da yaşanan krizlere dikkat çekerek Afrika ülkelerine, yönetimde reform uygulama çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya ziyareti kapsamında başkent Abuja'daki Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Genel Merkezi'ne gitti.

Bakan Blinken, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afrika'ya yönelik politikasına değindi.

Kıtadaki artan aşırılık, otoriterlik ve patlayan yolsuzluğun demokrasiyi, insan haklarını ve dünya nüfusunun büyük bir bölümünün geleceğini tehlikeye attığını söyleyen Blinken, Afrika ülkelerinin Etiyopya ve Sudan'daki krizlerin yol açtığı uyarılara kulak vermesi gerektiğini vurguladı, yönetimleri daha iyi yönetişim için popüler talepleri ciddiye almaya ve reformları uygulamaya çağırdı.

“SİZE SEÇENEKLER SUNMAK İSTİYORUZ”

Biden'ın, Afrikalı liderlerle Washington'un kıtaya bağlılığını göstermek için bir zirve düzenlemeyi planladığını söyleyen Bakan Blinken, ABD'nin Afrika ülkelerinin gelişmiş ülkelerle ortaklıklarını sınırlamasını istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizimle olan ortaklıklarınızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Size seçenekler sunmak istiyoruz.”

Afrika turu kapsamında daha önce Kenya'yı ziyaret eden Blinken'ın, Nijerya'dan sonra Senegal'e gitmesi planlanıyor.