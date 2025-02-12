ABD Dışişleri Bakanı: Hamas bir daha asla Gazze'yi yönetmemeli

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre Rubio, Al Nahyan'la görüşmesinde Gazze'deki son durumu ve ateşkesle ilgili güncel gelişmeleri ele aldı.

Rubio, görüşmede ABD yönetimi olarak Hamas'ın Gazze'yi bir daha asla yönetmemesi ve İsrail'i tehdit etmemesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

ORTAA DOĞU'YU ZİYARET EDECEK

ABD Dışişleri Bakanı, bu hafta Gazze'deki kırılgan ateşkesin ortasında diplomatik çabaların bir parçası olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan'da planlanan duraklarla Orta Doğu'yu ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.