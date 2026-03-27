ABD Dışişleri Bakanı: İran'a saldırıları haftalar içinde tamamlamayı bekliyoruz

Fransa'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio savaşta 'çok iyi ilerleme olduğunu' savundu.

"Yapacak bazı işlerimiz var. İşi bitirmemiz gerekiyor ve biz de o işi bitiriyoruz" ifadelerini kullanan Rubio, İran'a saldırılarda planlanandan daha ileride olduklarını ve amaçlarına ulaşmak için kara birliklerine ihtiyaçları olmadığını öne sürerek, "Aylar değil, haftalar içinde uygun zamanda (saldırıları) tamamlamayı bekliyoruz" dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş sistemi kurması ihtimalini saldırıların ardından karşılaşılacak 'acil zorluklardan biri' olduğunu iddia eden Rubio, "Bu sadece yasa dışı değil, aynı zamanda kabul edilemez ve dünya için tehlikeli" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYANIN BİR PLANA SAHİP OLMASI ÖNEMLİ"

Rubio, "Dünyanın buna karşı bir plana sahip olması önemli" yorumunda bulunarak ülkesinin bu planın parçası olmaya hazır olduğunu söyledi.

İran'ın '15 maddelik plana' ilişkin yanıtını bugün iletip iletmeyeceğine ilişkin soru üzerine Rubio, 'henüz cevap almadıklarını' belirtti.

Rubio, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere gerçekleştirdiği şiddete ilişkin soruya ise "Evet, bu konuda endişeliyiz ve bunu dile getirdik" yanıtını verdi.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rubio'nun bugün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, mevkidaşlarına İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini söylediği ileri sürülmüştü.