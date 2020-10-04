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- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Asya seyahatini yarıda kesecek
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Asya seyahatini yarıda kesecek
Pompeo, Başkan Trump'ın virüse yakalanması nedeniyle sadece Japonya'ya gitme kararı aldı. Moğolistan ve Güney Kore ziyaretleri iptal edildi.
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 15:45
ABD Başkanı Donald Trump ve etrafındaki bazı isimlerin koronavirüse yakalanmasının ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo test yaptırdı.
Pompeo, koronavirüs test sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Gözler, Amerikalı Bakan'ın Asya programına çevrildi.
JAPONYA'YA GİDECEK
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun pazar günü başlayacak Japonya ziyaretinin salı gününe kadar süreceğini söyledi.
Ortagus, Pompeo'nun Güney Kore ve Moğolistan ziyaretlerinin iptal edildiğini bildirdi.
Mike Pompeo, Japonya ziyareti sırasında Japon mevkidaşının yanı sıra Hindistan ve Avustralya'dan dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.
İPTAL EDİLEN ZİYARETLER
Pompeo'nun, çarşamba günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a, buradan da Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçmesi planlanıyordu.