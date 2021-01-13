ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Joe Biden'a İran uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin İran'ı memnun etmeye çalışması halinde bunun bölge ülkelerinin yanı sıra ABD ve Avrupa'nın güvenliği için kötü olabileceğini ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in Jerusalem Post gazetesine açıklamalarda bulundu.

Pompeo yaptığı açıklamada, ABD'in uyguladığı yaptırımlar ve "maksimum baskı" sayesinde İran'ın her zamankinden daha fazla izole olduğunu belirtti.

"İSTİKRARI BOZUCU ETKİ"

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden yönetimine İran konusunda uyarılarda bulunan Pompeo, "Umarım bir sonraki yönetim (Biden) bunun 2015 olmadığını bilir ve bütün dünya İran’ın tüm Orta Doğu’daki istikrarı bozucu etki olduğunu kabul edebilir." ifadesini kullandı.

"İRAN'I MEMNUN ETMEK AB VE ABD İÇİN KÖTÜ OLUR"

Biden yönetiminin İran ile varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönebileceği yönündeki haberlere de değinen Pompeo, "İran'ı memnun etmeye çalışırsak, İran'ı garanti altına alırsak, Avrupalıların (İran'a) yeniden girmesine ve bu teokrasinin başındakiler için zenginlik yaratmasına izin verirsek, bu bölgenin, Avrupa'nın ve Amerikalıların güvenliği için kötü bir şey olur." değerlendirmesinde bulundu.

Görev süresinin dolmasına günler kala İran karşıtı söyleminin dozunu yükselten Pompeo, dün de terör örgütü El-Kaide'nin yeni ana karargahının İran olduğunu iddia etmişti.