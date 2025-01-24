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Amerikan Intercept haber platformunda yer alan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kurum içinde gönderdiği yazılı talimata dayandırılan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı pasaportlarda değişikliğe gidiyor.

X SEÇENEĞİ KALDIRILACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve "Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu" belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen bakanlık, pasaportları da bu kararnameye uygun şekilde yeniden düzenleyecek.

Rubio'nun güncel talimatına göre, Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar pasaportlarda yer alan "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışındaki "X" seçeneğini kaldırıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Rubio, ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır." ifadesine yer verdi.

TRUMP'TAN 'İKİ CİNSİYET' AÇIKLAMASI

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin törenindeki hitabında, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." ifadesini kullanmıştı.

Trump, göreve başlamasının ardından ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.