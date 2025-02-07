ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Gazze açıklaması

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Güney Amerika turu kapsamında Guatemala'da resmi temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"TRUMP'IN TEKLİFİ CÖMERT BİR HAMLEYDİ"

"Gazze ciddi şekilde hasar gördü. Hava görüntülerine bakarsanız, neler olduğunu görürsünüz. Yeniden inşa için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacak." diyen Rubio, yeniden inşa sürecinde Filistinlileri Gazze'den çıkarma girişiminin, patlamamış mühimmatlar nedeniyle "güvenli bir yerde yaşayabilmeleri için" olduğunu savundu.

Öte yandan bu "enkaz kaldırma çalışmaları esnasında insanların bölgede ikamet edemeyeceğini" savunan Rubio, "Bu nedenle (Trump'ın) çok cömert bir şekilde teklif ettiği şey, ABD'nin enkaz kaldırma ve yeniden inşa gibi yardım etme kabiliyetidir. Böylece insanlar daha sonra geri dönebilirler, ancak bu sırada bir yerde yaşamak zorunda kalacaklar." diye konuştu.

Rubio, "Bu düşmanca bir hareket değildi, bence çok cömert bir hamleydi." dedi.

GUATEMALA İLE İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ULUSLARARASI POLİTİKADA BİRLİKTELİK VURGUSU

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Guatemala Devlet Başkanı Arevalo ile yaptığı görüşme sonrası birlikte basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken, iki ülkenin sınır güvenliği, uyuşturucu ticareti ve uluslararası politikalarda birlikte hareket edilmesi gibi konulara değindi.

Çin'in Güney Amerika'da etkinliğini artırmaya yönelik ekonomik girişimlerine atıfta bulunan Rubio, "Önemli sektörlerine girmeye kararlı olduğunu biliyoruz. Huawei ve diğer şirketler aracılığıyla telekomünikasyon kurmak veya domine etmek konusunda takıntılılar ve bu, kesintisiz iletişim kurabilmek için bir ülkenin güvenliği için çok ciddi bir tehdit." ifadelerine yer verdi.

Rubio, Guetamala'nın Çin'e alternatif olarak Tayvan ile ilişkilerini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı.

"YARIMKÜREMİZDE OLUP BİTEN HER ŞEYLE YÜZLEŞEN BİR ÜLKE"

Düzensiz göçmenlerin ABD'ye gelişini önleme politikası konusunda iki ülkenin işbirliğine de değinen Rubio, "Bizi etkileyen göç konusunda yaptığınız bağlılık için size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Guatemala, yarımküremizde olup biten her şeyle yüzleşen bir ülke." dedi.

Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) dış yardımlarının durdurulması konusundaki soruya da, "USAID için hedefimiz, yerine getirdiği programları ABD'nin dış politikasıyla uyumlu hale getirmekti." şeklinde cevap verdi.

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Donald Trump, Beyaz Sarayda kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.