ABD Enerji Bakanı, Hürmüz Boğazı paylaşımını geri çekti

ABD'li yetkililerin İran konusundaki kafa karışıklığına bir yenisi daha eklendi.

ABD Başkanı Trump'ın İran savaşının gidişatına yönelik belli belirsiz açıklamalarının ardından, ABD Enerji Bakanı Chris Wright de, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğine dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı sildi.

ÖNCE "DONANMA EŞLİK EDİYOR" DEDİ SONRA SİLDİ

İran, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini engellemeye devam ederken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğini ve tankerin başarılı şekilde boğazı geçtiğini açıkladı.

Wright, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump, İran'a karşı askeri operasyonlar sırasında küresel enerjinin istikrarını koruyor. ABD Donanması, petrolün küresel pazarlara akışını sağlamak için bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçirdi" dedi.

Wright, kısa süre sonra söz konusu paylaşımı sildi.

ABD basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Wright’ın paylaşımı yalanlanarak, ABD Donanması'nın henüz Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eşlik etmediği belirtildi.

TRUMP DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SİNYAL VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıkladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirten Trump, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.