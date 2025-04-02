ABD, Filipinler'e F-16 savaş uçağı satışını onayladı

AA & Ensonhaber

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı, Filipinler'e 20 adet F-16 savaş uçağının satışı için onay verdiğini duyurdu. Satışın toplam değerinin 5,58 milyar dolar olarak belirlendiği belirtildi.

"ABD'NİN DIŞ POLİTİKASINI VE ULUSAL GÜVENLİĞİNİ DESTEKLEYECEK"

Açıklamaya göre, Filipinler hükümeti, 16 adet tek kişilik ve tek motorlu F-16C uçağı ile eğitim amaçlı kullanılan 4 adet çift kişilik F-16D almak istiyor. Bu satışın, "Güneydoğu Asya'daki siyasi istikrar, barış ve ekonomik gelişim için önemli bir güç olan stratejik bir ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceği" vurgulandı.

Bu teklif kapsamında sunulacak F-16'lar, gelişmiş aviyonik, radar ve silah sistemleriyle birlikte Filipinler Hava Kuvvetleri'nin mevcut savaş uçakları filosuna önemli bir yükseltme sağlayacak.

"ÇİN SALDIRGANLIĞINA KARŞI DEMİRDEN İTTİFAK"

Mart ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Filipinler ve Japonya'yı kapsayan ilk Asya turunu gerçekleştirdi. 28 Mart'ta Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro ile görüşen Hegseth, Washington-Manila ilişkisini "özellikle Çin'in bölgedeki saldırganlıkları karşısında demirden bir ittifak" olarak tanımlamıştı.