Hindistan'da içinde 7 kişi bulunan ambulans uçak düştü

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Havayolları tarafından kullanılan Beechcraft C90 tipi uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle rota değişikliği talebinde bulunduğu belirtildi.

Yerel saatle 19.11’de yapılan talebin ardından uçakla irtibatın kesildiği ve hava aracının radardan kaybolduğu aktarıldı.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

DGCA, arama ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini duyurdu.

Ayrıca kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı, soruşturmayı yürütmek üzere Uçak Kazaları Araştırma Bürosu’nun görevlendirildiği açıklandı.

Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.