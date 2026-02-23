Donald Trump: Silahlarını bana doğrultan çok insan var

Beyaz Saray’daki programda, yakınlarını düzensiz göçmenlerin işlediği suçlar sonucu kaybeden aileler ağırlandı.

Konuşmasında Demokratları sert sözlerle eleştiren Trump, “Bu odadaki herkes yalnızca sonsuz bir kayıp yaşamakla kalmadı, aynı zamanda yabancı suçluların konforunu Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin önüne koyan siyasetçilerin de mağduru oldu” dedi.

Etkinlikte söz alan isimler arasında, 2024’te University of Georgia kampüsünde koşuya çıktığı sırada öldürülen hemşirelik öğrencisi Laken Riley’in annesi Allyson Phillips de yer aldı.

Phillips, “Bu herhangi bir ailenin başına gelebilirdi. Benim ailemin başına geldi. Sizin ailenizin de başına gelebilirdi” ifadelerini kullandı. Riley’in ölümü, ABD’de göç ve sınır güvenliği tartışmalarının sembol vakalarından biri haline gelmişti.

Trump, Minneapolis Belediye Başkanı’nı da eleştirerek, bazı yerel yöneticilerin suçluları koruduğunu öne sürdü ve bunu “hastalıklı” olarak nitelendirdi.

LINCOLN VE KENNEDY GÖNDERMESİ

Konuşmasında sınır güvenliği konusunda “muazzam sonuçlar” aldıklarını savunan Trump, geçmişte suikasta uğrayan başkanlara atıf yaptı. Trump, “Sadece sonuç alan başkanların peşine düşüyorlar” diyerek Abraham Lincoln ve John F. Kennedy’yi örnek gösterdi.

“Belki ben de biraz daha az sonuç alan biri olmak istemeliyim. Bu süreci biraz yavaşlatabilir miyiz?” diyen Trump, kendisine yönelik tehditlere dikkat çekti.

Trump, başkanlığının ikinci dönemindeki ilk “Birliğin Durumu” konuşmasını yapacağını belirterek, ülke ekonomisinin “tarihin en güçlü döneminde” olduğunu savunarak, “Uzun bir konuşma olacak, çünkü ele alacak çok konumuz var” dedi.