ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ucuza silah temin edecek

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ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak tarihinde görevini seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredecek.

Görev süresinin bitmesine günler kalan Biden, dikkat çeken kararlarına bir yenisini daha ekledi.

Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah teminine ilişkin yeni bir kararnameyi onayladı.

KIBRIS ABD'DEN UCUZA SİLHA TEMİN EDEBİLECEK

Kararnameye göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi doğrudan ABD hükümetinden silah satın alabilecek ve Amerikan ordusundaki ihtiyaç fazlası askeri teçhizattan faydalanabilecek.

Bu karar, 1987'den 2020'ye kadar ABD'nin silah ambargosu uyguladığı Kıbrıs Cumhuriyeti için yeni bir dönemi temsil ediyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIBRIS VE ABD İŞ BİRLİKLERİ

ABD, GKRY'ne yönelik silah ambargosunu 2020 yılında kaldırmış, ardından iki ülke arasında savunma ve güvenlik iş birliği hız kazanmıştı.

Geçen yıl ABD ve GKRY, savunma bağlarını derinleştiren bir yol haritası imzalamış, Haziran 2023’te ise güvenlikten enerjiye, eğitimden yatırıma birçok alanı kapsayan bir stratejik diyalog başlatılmıştı.

Reuters’a göre, GKRY'nin savunma kapasitesi büyük ölçüde eskimiş ve Rusya'dan temin edilen askeri teçhizata dayanıyordu.

Ancak Moskova ile ilişkiler, özellikle 2022’deki Ukrayna işgalinden sonra, belirgin şekilde soğudu. Bu dönemde GKRY, ABD ve Batı ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gitti.

YENİ KARARNAMENİN GETİRİLERİ

Biden'ın imzaladığı yeni kararname, GKRY'nin ABD'den daha düşük maliyetle savunma malzemesi ve hizmeti temin etmesine olanak tanıyor.

Ayrıca, Amerikan ordusunun ihtiyaç fazlası askeri ekipmanlarından yararlanılmasını sağlıyor. Biden, kararnameye ilişkin açıklamasında, bu adımın "ABD’nin güvenliğini artıracağına ve dünya barışına katkı sunacağına" inandığını ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ise kararı "Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin bir dayanağı olarak tanınma" şeklinde nitelendirdi. ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie D. Fisher, kararın iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştiren ve bölgedeki güvenlik iş birliğini artıran önemli bir adım olduğunu belirtti.

TÜRKLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kıbrıs'ta yaşayan Türkler, Biden yönetiminin bu kararını kınayarak, bunun Kıbrıs Türklerinin çıkarlarına zarar vereceğini savundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı ise, "ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ABD’nin bu adımını "savaş hazırlığı" olarak nitelendirirken, Kıbrıs Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Leymbiotis, bu iddialara yanıt olarak adanın "savunma odaklı" bir politika izlediğini vurguladı.

Biden'ın yayımladığı kararname, savunma iş birliğinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Batı'ya yönelik yönelimini güçlendirirken, bölgede yeni bir jeopolitik dinamik oluşturuyor.