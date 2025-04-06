ABD, Güney Sudan vatandaşlarının vizesini iptal ediyor

AA

ABD'de göçmenlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Ülkede yakalanan göçmenlerin deport edildiği gibi, ülkeye girecek olan kişiler için de bir dizi önlem alınıyor.

Başta Meksika olmak üzere birçok ülkenin vatandaşlarına ait vizeleri iptal eden Trump hükümeti, bu defa Güney Sudan'ı hedef aldı.

"ABD'DEN FAYDALANIYORLAR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Sudan hükümetini "ABD'den faydalanmakla" itham ederek, Güney Sudan pasaportu sahiplerinin vizelerinin iptal edilmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

"VATANDAŞLARININ DÖNÜŞÜ ZAMANINDA KABUL ETMELİ"

ABD Dışişleri Bakanlığından Rubio'nun konuya ilişkin açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, "Ülkemizin göçmenlik yasalarını uygulamak, ABD'nin ulusal güvenliği ve halk emniyeti açısından kritik önem taşımaktadır. Her ülke, ABD de dahil olmak üzere başka bir ülke vatandaşlarını sınır dışı ettiğinde, vatandaşlarının dönüşünü zamanında kabul etmelidir." ifadesine yer verildi.

GÜNEY SUDAN VATANDAŞLARININ VİZELERİ İPTAL EDİLİYOR

Güney Sudan'ın bu ilkeye uymadığına dikkati çekilen açıklamada, Güney Sudan pasaportu sahiplerinin tüm vizelerinin iptal edilmesi ve ABD'ye girişlerinin önlenmesi için ek düzenlemeler getirilmesi için harekete geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, Güney Sudan'ın "tam işbirliği içinde" olduğunda bu eylemlerin gözden geçirileceği belirtildi.