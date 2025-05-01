ABD ile Ukrayna arasında 'ekonomik ortaklık' anlaşması imzalandı

DHA

ABD Hazine Bakanlığı'ndan imzalanan 'ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu' kurulmasına yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Hazine Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun (DFC), program yönetimini tamamlamak ve ortaklığı ilerletmek için Ukrayna ile çalışacağı aktarıldı.

"BU ANLAŞMA, TRUMP'IN BARIŞ SÜRECİNE BAĞLILIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da konuya ilişkin değerlendirmesinde, Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalarına dikkat çekti.

Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Anlaşmanın, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacağı belirtildi.