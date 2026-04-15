ABD: İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ablukayı aşamadı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili önceki yaptığı açıklamada ise İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde 'etkisiz hale getirileceği' tehdidinde bulunmuştu.

"HİÇBİR GEMİ ABD ABLUKASINI AŞAMADI"

CENTCOM, yaptığı paylaşımda İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin güncel durum hakkında bazı bilgileri paylaştı.

10 binden fazla ABD Donanma, Deniz Piyade ve Hava Kuvvetleri mensubu askeri ile onlarca savaş gemisi ve savaş uçağının 'İran limanlarına giren ve çıkan gemileri abluka altına alma görevini' yürüttüğü belirtildi.

İlk 24 saat içinde hiçbir geminin ABD ablukasını aşamadığı kaydedilen açıklamada 6 ticaret gemisinin ABD kuvvetlerinin talimatına uyarak geri dönüp Umman Körfezi'ndeki İran limanına yeniden girdiği aktarıldı.

Ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanları dahil olmak üzere İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine karşı 'tarafsız' şekilde uygulandığı da açıklamada vurgulandı.