İsrail medyasında Türkiye analizi: Kaybetmesi söz konusu değil

İsrail’in Kanal 14 televizyonunda yayımlanan, Omri Haim ve Dror Balzada imzalı analizde; Türkiye’nin Orta Doğu’daki yükselen etkisi ve askeri gücü ele alınarak, İsrail ile Türkiye arasında yaşanabilecek olası bir gerilim senaryosu değerlendirildi.

"DOĞRUDAN ÇATIŞMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Mevcut koşullarda iki ülke arasında doğrudan bir çatışma olasılığının kısa vadede düşük olduğuna işaret eden analistler, “Türkiye ile doğrudan bir savaş beklenmiyor” görüşünü dile getirdi.

"TÜRKİYE İÇİN KAYBETMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Analizde, Türkiye’nin özellikle Suriye ve Gazze hattında artan etkisine dikkat çekilerek, Ankara’nın yerel aktörlerle geliştirdiği ilişkiler sayesinde bölgesel nüfuzunu güçlendirdiği ifade edildi.

Metinde Türkiye’nin stratejik konumu ve askeri kapasitesi öne çıkarılırken, “Böyle bir senaryoda Türkiye’nin kaybetmesi söz konusu değil” değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca Türkiye’nin NATO üyeliği ve çok yönlü dış politika yaklaşımıyla bölgesel dengelerde önemli bir denge unsuru olduğu vurgulandı. Olası bir gerilim durumunda Ankara’nın rolünün belirleyici olacağı ifade edildi.

"İSRAİL, TÜRKİYE KARŞISINDA ABD DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYABİLİR"

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarının ardından ABD'li gazeteci Curt Mills de konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in tek başına bu ölçekte bir gerilimi yönetmekte zorlanabileceğini anlatan Mills, "İsrail, Türkiye'ye karşı savaşmak için ABD'den yardım talep edebilir." dedi.

Tel Aviv yönetiminin kapasitesine değinen Mills, olası bir çatışma durumunda İsrail'in Washington'dan askeri ve lojistik destek isteyebileceğini kaydetti.