Şampiyonlar Ligi'nde Paris St Germain ve Atletico Madrid yarı finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takımlar belli oldu.

İspanya temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk etti.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kazanan Atletico Madrid, rövanşta Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına karşın toplamda 3-2'lik skorla yarı finale çıktı.

Barcelona'nın gollerini 4'üncü dakikada Lamine Yamal ve 24'üncü dakikada Ferran Torres attı.

Atletico Madrid'in sayısını 31'inci dakikada Ademola Lookman kaydetti.

79'uncu dakikada Eric Garcia, kırmızı kart görerek Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.

Yarı finale yükselen Atletico Madrid, Arsenal-Sporting eşleşmesinden galip gelen takımla kozlarını paylaşacak.

PSG, LIVERPOOL'U GEÇTİ

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Liverpool, Fransa'nın Paris St Germain takımını ağırladı.

İlk maçta evinde Liverpool'u 2-0 mağlup eden PSG, rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skorla adını yarı finale yazdırdı.

PSG'nin golleri 72'nci ve 90+1’inci dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi.

Yarı final biletinin sahibi olan Paris St Germain, Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.