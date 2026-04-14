ABD ve İran yeniden görüşecek

Dünyanın gözü ABD ile İran arasında imzalanan ateşkese çevrildi.

28 Şubat'ta başlayan çatışmalar, ABD-İran arasında imzalanan ateşkes ile geçici bir süreliğine durduruldu.

ABD ile İran arasında Pakistan’da müzakereler gerçekleştirildi.

Ancak bu müzakerelerden istenildiği gibi bir sonuç çıkmadı ve zaten kırılgan olan ateşkes, çıkmaza girdi.

YENİDEN BULUŞACAKLAR

Reuters'a konuşan dört kaynak da İranlı ve Amerikan yetkililerin barış müzakerelerine devam etmek için bu hafta İslamabad'a döneceğini belirtti.

Görüşmelerin yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceği ancak İsviçre'nin Cenevre kentinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu öne süren yetkililer, müzakerelerin perşembe günü yapılabileceğini iddia etti.

TRUMP "YENİ BİR ANLAŞMAYA" YEŞİL IŞIK YAKTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu ima ederek, "İran'la birçok konuda anlaştık ama nükleer konusunda anlaşmadık ancak bence bunu da kabul edecekler.

Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"İRAN ANLAŞMAK İSTİYOR"

İranlıların kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmamıştı.

ANLAŞMAYA VARILAMADI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.