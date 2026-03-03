Trump'ın boynundaki leke gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Beyaz Saray'da düzenlenen törende çekilen çok sayıda fotoğrafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın boynunun sağ tarafında kırmızı leke görüldü.

Lekenin bulunduğu bölgede yer yer kabuklanmalar dikkat çekti.

ABD basınında bir kez daha Trump'ın sağlık durumu yeniden gündem oldu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın boynundaki kırmızı lekenin önleyici cilt bakımı olarak kullandığı kremden kaynaklandığı öne sürüldü.

Trump’ın doktoru Sean Barbabella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, boynunun sağ tarafında sık başvurulan bir krem kullanıyor, bu önleyici bir cilt bakımıdır. Başkan, bu tedaviye bir hafta boyunca devam edecek ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Barbabella, söz konusu kremin adının ne olduğu ve Trump'ın neden bu cilt bakımına ihtiyaç duyduğu konusunda detay vermedi.

ELLERİNDE MORLUK GÖRÜLMÜŞTÜ

Daha önce Trump'ın elinde görülen morluklar hakkındaki sağlık endişelerini artırmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün el sıkışıyor." demişti.

Trump ise aspirin kullandığı için bu tür morlukların oluştuğunu belirterek, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu." açıklamasında bulunmuştu.