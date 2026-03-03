Yunan F-16'ları Güney Kıbrıs'a konuşlandı

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiltere'ye ait üsleri hedef almasının ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 savaş uçağı Baf'ta bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, yaptığı açıklamada söz konusu uçakların Yunan hükümetinin aldığı karar doğrultusunda GKRY'ye ulaştığını belirterek konuşlandırmanın önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki yakın iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

İNGİLİZ SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Öte yandan, İngiliz üslerine düzenlenen saldırıların ardından yerel saatle 21.50 sularında Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Ağrotur'dan 3 Eurofighter tipi savaş uçağı havalandı.