ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 210 çocuk hayatını kaybetti

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları bölgede dengeleri değiştirdi.

ABD ile İran arasında uzun süren gerilimler sonrası başlayan müzakereler, anlaşma adına umut olmuştu.

Ancak 28 Şubat'ta başlatılan saldırı yeni bir savaşı beraberinde getirdi.

210 ÇOCUK SALDIRILARDA ÖLDÜ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor.

İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda şu ana kadar 210 çocuğun hayatını kaybettiğini, bin 510 çocuğun da yaralandığını açıkladı.

300 SAĞLIK TESİSİ ZARAR GÖRDÜ

Bakanlık, ayrıca 300 sağlık tesisin de zarar gördüğünü ifade etti.

İran’da 28 Şubat’tan bu yana bin 348 kişi hayatını kaybetti, en az 17 bin kişi de yaralandı.