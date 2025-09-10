ABD Kongresi'nde füzenin UFO'ya çarptığı anlar gösterildi

ABD Kongresi'nde ilk kez 'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler' konulu oturum gerçekleştirildi.

Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim Alt Komitesi'nde düzenlenen oturuma başkanlık yapan Anna Paulina Luna, oturumun amacının ABD hükümetinin halkına karşı 'şeffaf olması' olduğunu belirtti.

Oturum sırasında Cumhuriyetçi Temsilci Eric Burlison tarafından daha önce hiç görülmemiş bir video gösterildi.

Burlison'un MQ-9 Reaper insansız hava aracı tarafından çekildiğini belirttiği videoda 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin UFO olarak tanımlanan cisme çarptığı anlar yer aldı.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPMADI

Burlison, "Size açıklamayacağım, ne olduğunu kendiniz göreceksiniz. Bu, görüntünün uzaklaştırılmış hali, hala hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yoluna devam ediyor, sanki enkazı da beraberinde götürüyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Videodaki nesnenin ne olduğuna dair bir spekülasyonda bulunmayacağını söyleyen Burlison, "Bu tür bilgilere neden sürekli olarak erişimimiz engelleniyor" ifadesini kullandı.

Tanımlanamayan Anormal Fenomenler gazetecisi George Knapp, görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada, "Halkın bunları görmesi gerek, neden göremediğimizi ben de bilmiyorum. O UFO'ya çarpan Hellfire füzesi. Ama sadece çarpıyor ve sekip geri dönüyor. UFO ise yoluna devam ediyor" dedi.

ABD'li haber kanalı ABC News'in haberine göre ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Bu konuda size sunabileceğimiz hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.