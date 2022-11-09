ABD, kritik ara seçim için sandık başında

Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için Amerikalılar sandık başına gitti.

Amerikan halkı 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için oy kullanmaya başladı.

Son sonuçlar: 6 eyalette Cumhuriyetçiler, 4 eyalette Demokratlar

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Florida'da Cumhuriyetçi Marco Rubio, Alabama'da Cumhuriyetçi Katie Britt, Oklahoma'da ise Cumhuriyetçi Markwayne Mullin ve Cumhuriyetçi James Lankford galip çıktı.

Öte yandan Connecticut, Illiniois ve Maryland'de Demokrat adaylar yeniden girdikleri seçimleri kazanarak koltuklarını korudu.

ABD'nin güne erken başlayan doğu eyaletlerinden New York, Pensilvanya, Maryland ve başkent Washington'ın bulunduğu Virginia eyaletlerinde seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşurken, üç farklı saat dilimi olan ülkede oy verme saatleri eyaletlere göre değişiyor.

Demokratlar, meclisi kaybetmekten endişeli

Maryland'de sabahın erken saatlerinde oyunu kullanan 53 yaşındaki Demokrat seçmen Jennifer Manguera, "Kongreyi korumak çok önemli ve bunu izlemek konusunda biraz endişeliyim. Meclisi kaybetme ihtimalimiz endişe verici." dedi.

"Kongre'nin bölünmesi ve bütçenin geçmemesi ürkütücü"

37 yaşındaki James Andrew, Temsilciler Meclisinde Demokratların kontrolü kaybetmesinin, ulusal bütçe ve olası hükümet kapatmaları hakkında yıllarca süren belirsizliğe geri dönüş de dahil olmak üzere ABD için daha uzun vadeli sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Andrew, "Demokratların Kongrede üstünlüğü koruduğunu görmek istiyorum. Aksi takdirde Kongrenin bölünmesi ve iki yıl boyunca hiçbir bütçenin geçmemesi fikri ürkütücü. Başkan Biden'ın icraatlarını seviyorum ve önümüzdeki iki yıl içinde Demokratların neler yapabileceğini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya’daki sıkı yarışın sonucu merak ediliyor

ABD Senatosunda kimin hakim olacağını belirleyecek önemli eyaletlerden Pensilvanya’da son anketler, yarışa altı puan geriden başlayan Cumhuriyetçi Parti adayı Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman’ı son haftada yakalayarak bir puan öne geçtiğini gösteriyor. Bu nefes nefese yarışın merakla beklenen sonucunu bugün kullanılacak oylar belirleyecek.

Dr. Öz: "Daha az aşırıcılık, daha çok denge istiyoruz"

Oy verme işlemleri başladıktan bir saat sonra oyunu Huntingdon Valle, Pensilvaya’da kullanan Öz, seçim merkezinden çıkarken gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Pensilvanyalıların yürüttükleri seçim kampanyası ile Washington’a net bir mesaj verdiğini söyleyen Öz "Daha az aşırıcılık, daha çok denge istiyoruz. Dolayısıyla herkesi oy kullanmaya çağırıyorum." dedi.

Demokrat aday Fetterman da aynı saatlerde sandık başına gitti. Seçim merkezine gelen Fetterman’ın kıyafet tercihi şort ve kapüşonlu kazak oldu. Mayıs ayında felç geçirdiği için konuşma yetisinde sıkıntı yaşayan Fetterman, oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapmadan el salladı.

Geçen hafta Pensilvanya Yüksek Mahkemesinin “yanlış tarih” gerekçesi ile iptal ettiği, posta yoluyla kullanılan 3 bin 800 oy, seçim öncesi atmosferin gerginleşeceğinin sinyalini vermişti. Bugün kullanılacak oylar, posta yoluyla kullanılan oylar ve erken seçim merkezlerinden gelecek sandıkların sayılması diğer eyaletlere göre Pensilvanya'da biraz daha uzun sürecek. Fetterman’ın basın bürosu çarşambadan önce sonuçların belli olmayacağı uyarısında bulunarak seçmenlerinden resmi sonuçları beklemelerini istedi. Oyların birbirine çok yakın olacağı tahmin edilen eyalette, muhtemel itirazlar ile birlikte resmi sonucun açıklanmasının bir haftayı bulabileceği belirtiliyor.

Fetterman, geçirdiği felç sonrası uzun süre seçim kampanyasına katılamamış, iyileştikten sonra da konuşma zorlukları yaşamaya başladı. Öz ile çıktıkları canlı münazarada oldukça geride kalan Fetterman, anketlere göre, seçime iki hafta kala hızlı bir düşüş yaşadı ve Öz’ün bir puan gerisine düştü. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Senatoda üstünlük sağlamak için Pensilvanya eyaletinde alacakları neticeyi kritik önemde görüyor.

2 eyalette sandıklar kapandı

Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere önümüzdeki saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.

Üç farklı saat dilimi olması nedeniyle, ABD doğu yakası saatiyle ilk sandıkların 18.00'de kapanmasına karşın, kıtanın en batısında yer alan Alaska eyaletinde oy verme işlemine 7 saat daha devam edilecek.