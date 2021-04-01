İki kız çocuğunun, insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan ABD tarafına attığı o anlar kameraya yansıdı.

ABD'ye iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı sürüyor.

El Paso kentinde Meksikalı insan kaçakçıları, yaşları 3 ve 5 olan iki küçük kız çocuğunu 4.5 metrelik duvardan Amerikan sınırına atıp kaçtı.

TERMAL KAMERAYA YAKALANDILAR

İnsalık dışı olayın yaşandığı anlar ise bölgedeki termal kameralar tarafından görüntülendi.

ABD-Meksika sınırında iki çocuğu duvardan aşağı attılar VİDEO

"MASUM İKİ ÇOCUK ÖLEBİLİRDİ"

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, "Bu kaçakçıların masum çocukları dün gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi." dedi.

Öte yandan, Amerika-Meksika sınırı teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözleniyor.