ABD, Nobel ödüllü Nijeryalı yazarın vizesini iptal etti

Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Wole Soyinka, kararın kendisine ABD'nin Lagos Konsolosluğu tarafından bir mektupla bildirildiğini belirtti.

Vizesinin iptal edilmesine gerekçe olabilecek herhangi bir davranışta bulunmadığını söyleyen Soyinka, "ABD'de beni bekleyen etkinliklere katılamayacağım. Vizem yok, belli ki ABD'ye girmem yasaklandı" dedi.

"TRUMP SEÇİMİ KAZANIRSA YEŞİL KARTIMI İMHA EDECEĞİM"

Soyinka, 2016 ABD Başkanlık Seçimi sürecinde, "Eğer Trump seçimi kazanırsa ABD’deki yeşil kartımı imha edeceğim" açıklamasında bulunmuş ve Trump'ın seçilmesinin ardından bu sözünü yerine getirmişti.

Trump'ın 34 ayrı suçlamadan mahkum olması üzerine bunu 'bir umut' olarak nitelendiren Soyinka, geçen yıl daimi oturma iznine başvuru yapmıştı.