ABD ordusundan Washington'a ek yığınak

Dün akşam başkent Washington DC'de görev alan 1300 ulusal muhafıza ek olarak, birçok eyaletten 1500 muhafızın daha kente intikal edeceği duyuruldu.

Siyahi George Floyd'un Minnesota eyaleyinde gözaltına alınırken polis şiddetiyle ölmesi üzerine başlayan protestoların sekizinci gününde ABD yönetimi birçok şehri ulusal muhafızlar ile tahkim ediyor.

BİRÇOK EYALETTE ONBİNLERCE ULUSAL MUHAFIZ GÖREVDE

Barışçıl protestoların kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine başta başkent Washington olmak üzere birçok eyalette on binlerce ulusal muhafız görevlendirildi.

WASHİNGTON'A 1500 ULUSAL MUHAFIZ DAHA

Alınan bu tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Ulusal Muhafızlar Bürosundan üst düzey bir yetkili, Washington'da dün akşam 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını, bu akşam itibarıyla Indiana, Güney Carolina ve Tennessee'den 1500 ulusal muhafızın daha başkentte görev yapacağını söyledi.

100 BİN ULUSAL MUHAFIZIN 45 BİNİ SALGINA KARŞI GÖREVDE

Yetkili, ülke genelinde ise 45 bini koronavirüs ile mücadeleye destek vermek üzere toplam 100 bin ulusal muhafız askerinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.