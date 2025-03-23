ABD, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini gönderiyor

AA & Ensonhaber

ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte gelecek ay bölgede iki uçak gemisi bulundurmayı planladığı ifade edildi.

Associated Press'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Pasifik Okyanusu'nda görevde olan 'USS Carl Vinson' savaş gemisinin Orta Doğu'ya doğru yola çıkarılması talimatı verdiğini, şu an Kızıldeniz'de görevi süren 'USS Harry S. Truman' savaş gemisinin de en az bir ay daha Orta Doğu'da tutulması emrini perşembe günü imzaladığını aktardı.

"İRAN'A KARŞI CAYDIRICILIK MESAJI"

Haberde ABD'ye ait iki uçak gemisinin birden bölgede bulunmasının Husilere destek veren İran'a karşı da açık bir caydırıcılık mesajı taşıyacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Husilerin ABD hava saldırılarıyla tamamen yok edileceğini belirtmiş ve İran'ı onlara askeri teçhizat sağlamayı derhal durdurması konusunda uyarmıştı.

ABD, bu bölgede iki uçak gemisini son 6 ayda ikinci kez aynı anda görevlendirirken 'USS Carl Vinson'ın gelecek ayın başlarında görev yerine ulaşması bekleniyor.

Kızıldeniz'de Husilere karşı operasyonlarına devam eden 'USS Harry S. Truman'ın mart sonunda ABD'nin Virginia eyaletindeki Norfolk kentine doğru yola çıkması planlanıyordu.