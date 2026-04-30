Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ALİ FİDAN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Karara göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Gerede ilçesinde dünyaya gelen Ali Fidan, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Lise eğitimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Üniversite öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayarak 1992 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından kısa süreyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Ali Fidan, 1994 yılında Bolu Valiliği bünyesinde kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine adım attı. Adaylık döneminde İngiltere’nin Bournemouth kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.

Daha sonra Çankırı’nın Kurşunlu ve Uşak’ın Ulubey ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Felahiye ve Yazıhan kaymakamlıklarının yanı sıra Malatya Vali Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Merkez teşkilatında da çeşitli görevler üstlenen Fidan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve 2013-2015 yılları arasında genel müdür olarak görev yaptı.

2015-2016 döneminde Düzce Valisi olarak görev alan Ali Fidan, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevi 2018 yılına kadar sürdürdü.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK SİVİL GENERALİ

Milli Savunma Teşkilatı’ndaki sivil kadroların TSK’daki rütbe karşılıkları belirlenince müsteşar kadrosu için ‘orgeneral’ rütbesi verildi. Fidan böylece cumhuriyet tarihinin ilk sivil orgenerali oldu. Dolayısıyla, yeni Emniyet Genel Müdürü Fidan ‘vali’ ünvanının yanısıra ‘orgeneral’ rütbesi de taşıyor.

Ali Fidan, 9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir Valisi olarak atanmıştı.

Son kararnameyle birlikte Türkiye’nin en kritik güvenlik kurumlarından biri olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni başkanı oldu. Evli olan Ali Fidan’ın eşi Prof. Dr. Fatma Fidan’dır.